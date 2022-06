El club JAB Berga va exhibir al llarg de la jornada d’ahir múscul organitzatiu i qualitat esportiva amb motiu de la celebració del 2n Campionat d’Espanya Trail Running de Pujada Vertical. La cita, de la Federació Espanyola d’Atletisme, va tenir lloc a Cercs amb un recorregut de 1.050 metres que va proclamar Miquel Corbera (CA Montornès) i Onditz Iturbe (Bilbao At.) com a campions, mentre que l’anoienca Sheila Avilés va quedar segona.

Un mes després de muntar l’estatal de trail running per federacions autonòmiques, el JAB Berga va portar la lluita pels títols espanyols de la modalitat de pujada vertical a Cercs. La sortida es va ubicar al barri de la Rodonella, a 730 metres d’altitud, i la meta es va situar als cingles de Vall-llòbrega, a 1.770 m. Els atletes van haver de superar trams de gran duresa com les crestes de Vall-llobrega, un indret conegut com El Mur.

La Vertical Race Berguedà va aplegar un centenar de corredors en les proves vàlides per a l’estatal i un centenar de corredors aficionats van disputar la categoria open. El JAB Berga va demostrar un cop més la seva capacitat organitzativa i, tal i com va apuntar el president, Alfons López, en la prèvia, el club es veu capaç d’acollir un campionat internacional, ja sigui un europeu o un mundial.

Miquel Corbera va convertir en una medalla d’or el bon estat de forma amb el que es va presentar a la cita. L’atleta del Montornès va guanyar amb 38 minuts i 51 segons, gairebé un minut menys que Daniel Osanz (CA Adidas), un corredor aragonès que l’any passat va ser campió del món sub-23 i va estrenar el palmarès estatal absolut de la disciplina, i ahir va fer 39.49. Manuel Jiménez (Cuevas de Nerja) va ser bronze, amb 41.38. Quatre corredors del JAB van entrar en el top 10: Jordi Bolet 5è (43.55), Nil Cardona 7è (44.32), Arnau Cases (9è i 1r sub-23) i Joan Freixa 10è (46.47).

En categoria femenina, la basca Onditz Iturbe es va imposar amb claredat, amb 48.09. Sheila Avilés (CA Adidas), de Santa Margarida de Montbui, es va penjar la plata (49.13), i Sílvia Lara (Cuevas de Nerja), el bronze, només 5 segons per darrere. Clàudia Sabata, del JAB, va entrar cinquena, amb 51.11. Dels amfitrions també van destacar Sara Roca i Foix Montaner, 14a (3a sub-23) i 15a (4a sub-23), respectivament.