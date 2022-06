El Proncat CB Esparreguera sub-25 i el Catalana Occident cadet de primer any, els altres dos equips de la Catalunya Central, a part del júnior A del CB Santpedor, que competien aquest cap de setmana en sengles finals a quatre dels seus campionats, les van acabar en tercera posició. Tots dos van caure en les semifinals de dissabte, però van refer-se ahir per acabar la seva participació en els campionats amb una victòria.

Els esparreguerins jugaven a casa, però això no va permetre’ls derrotar l’Argentona en la seva semifinal, perduda per 64-73 en un partit en què van pagar un mal segon quart. Oscar Rodríguez, amb 17 punts, va ser el màxim anotador dels blanc-i-verds. En la final de consolació d’ahir, l’Esparreguera va superar La Vall d’en Bas per 53-66 després de refer-se d’un mal inici amb dos períodes molt ben jugats i amb 23 punts de qui va ser el seu màxim encistellador, Marc Pau Knijff.

Pel que fa al Catalana Occident cadet, va caure dissabte a Mollerussa contra el CB L’Hospitalet B per 76-60 en un duel dominat en tot moment pels riberencs. Pau Setvalls, amb 21 punts, va ser el millor dels manresans. Aquests es van refer unes hores després i van vèncer en el partit pel tercer lloc el SESE B per 83-65, amb una gran primera meitat i 25 punts de Benji Rodríguez. El torneig va ser per al Cornellà B, que va superar l’Hospitalet B per 65-86.

Fases finals a Puig-reig i Navarcles

A part d’aquestes fases finals, se’n van jugar 17 més a tot el país, dues de les quals a la nostra zona. Puig-reig va acollir la preinfantil femení de nivell A, en què participaven vuit formacions i que va tenir la victòria del Mataró Maresme, i Navarcles va ser l’amfitriona de la de júnior masculí de nivell A, en tots dos casos amb organització dels clubs i de la delegació federativa de les comarques centrals.