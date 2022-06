El palista igualadí Joan Masip Navarro, que milita a l'ASISA Borges, va guanyar tots els títols en joc en el Campionat de Catalunya de tennis taula, que es va disputar a Bàscara (Alt Empordà). Quatre medalles d'or que exhibeixen el bon estat de forma d'un jugador que participarà als Jocs del Mediterrani, del 25 de juny al 5 de juliol a Oran (Algèria), i del 13 al 21 d'agost prendrà part en el Campionat d'Europa, a Munic (Alemanya). Masip debutarà en la categoria absoluta d'un campionat d'aquestes característiques després d'haver-hi participat anteriorment com a cadet, júnior i sub-21.

En la competició masculina, l'anoienc va derrotar Norbert Tauler (CER L'Escala), de Palafrugell, en una final igualada que es va acabar amb 3-2. Tauler va disposar de dues pilotes de partit per proclamar-se campió, però Masip va resistir i va capgirar la sort del matx. El maresmenc Xavi Peral i el palista del CN Mataró Yordi Jason Ramos es van penjar el bronze.

Als dobles masculins, Masip va obtenir el títol juntament amb Arnau Pons en derrotar Raul Porta i Yordi Jason Ramos per 3-0 a la final. I en els mixtes, l'igualadí va formar una parella imbatible juntament amb la campiona individual, Mariona Munné (UE Sant Cugat). El duet va vèncer Pau Lloret i Sílvia Coll en el partit pel títol per 3-2.

Per la seva part, Munné es va desfer de l'olesana Camila Moscoso (Girbau Vic TT) en la final femenina per 3-0. Lídia Rico (CTT Ripollet) i l'aleví Irina Gimeno (Vic TT) van arribar a les semifinals i es van quedar amb el bronze.

Moscoso també va destacar en els dobles femenins, ja que va guanyar la medalla d'or fent parella amb Sílvia Coll Solà després de derrotar Marta Peñarando i Raquel Larrubia a la final per 3-0.

A la competició per equips, l'ASISA Borges Vall de Joan Masip es va imposar en la final per 3-0 davant del CETT Esparreguera. El Reus Ganxets Miró va guanyar el seu primer títol en vèncer en la final femenina el Girbau Vic TT per 3-0.

En la final adaptada masculina, triomf d'Èdgar Mataró per 3-1 contra el terrassenc Ferran Paredes, amb Jordi Dinarès i el palista paralímpic d'Esparreguera Jordi Morales com a medallistes de bronze. En dobles adaptat, victòria de Ferran Paredes i Jordi Dinarès en vèncer Consuegra i Monsalve.