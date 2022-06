Per tercer estiu consecutiu, les ciutats de Manresa i Berga acolliran una de les seus del prestigiós Campus Xavi. A més, enguany, en l’àmbit geogràfic de la Catalunya central, a les capitals del Bages i del Berguedà se’ls afegirà Sant Esteve Sesrovires com a població on es fa una de les estades que es desenvolupen segons la metodologia de l’actual tècnic del primer equip del FC Barcelona. Així doncs, tres de les sis seus del campus alternatives a la casa de colònies El Colell de Sant Ferriol, a cavall de la Garrotxa i el Pla de l’Estany, s’ubicaran a les nostres comarques. Altafulla, Mataró i Santa Agnès de Malanyanes (la Roca del Vallès) acolliran les altres, aquest estiu.

El Campus Xavi s’adreça a joves aprenents de futbolista (nens i nenes) nascuts entre els anys 2006 i 2015. Durant l’estada, els participants es divideixen en grups segons la seva categoria d’edat (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet). El treball que s’hi realitza es fa des d’una perspectiva holística i s’utilitza una metodologia global i sistèmica, basada en el desenvolupament conjunt de les diferents capacitats (tècniques, tàctiques, físiques i psicològiques) del jugador en formació. Per això, es treballa amb grups reduïts i s’empren eines metodològiques adaptades al nivell de cada alumne. Els joves futbolistes assagen totes les situacions del joc possibles per tal que puguin arribar a entendre profundament el futbol i se’ls donen a conèixer els diferents conceptes tàctics intrínsecs a aquest esport. No endebades, els objectius del Campus Xavi són millorar la intel·ligència tàctica dels jugadors a través de la presa constant de decisions sobre el terreny de joc; perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics dels futbolistes i ajudar-los a entendre el joc de forma col·lectiva, amés d’incitar els participants a gaudir de la competició plantejant-la d’una manera essencialment educativa. En definitiva, s’utilitza l’anomenat «descobriment guiat», un estil d’ensenyament en el qual el jugador és el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Tant a Manresa, com a Berga i Sant Esteve Sesrovires, el Campus Xavi ofereix quatre torns. El primer va del dilluns, 27 de juny al divendres, 1 de juliol, i els altres tres coincideixen amb els cinc dies laborables de les tres primeres setmanes de juliol. Els participants inicien el treball diari a les nou del matí i el clouen a dos quarts de dues del migdia. El preu és de 120 euros per setmana i s’ofereixen interessants descomptes als jugadors que hi vulguin prendre part durant més d’una. A més d’una samarreta tècnica i de l’equipament per fer els entrenaments, tots els participants reben una samarreta de la Fundació Cruyff. Els interessats poden tramitar les inscripcions a través del lloc web www.campusxavi.com.