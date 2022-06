Una mirada ciclista al Geoparc

Les coves del Toll de Moià i les del salnitre de Collbató, la mina de sal de Cardona, el puig de la balma de Mura i els parcs naturals de Montserrat i Sant Llorenç del Munt són espais emblemàtics de la Catalunya Central que comparteixen pertinença al Geoparc, una entitat que divulga a escala internacional el valor geològic del territori. Una de les formes de conèixer aquests indrets i molts altres és la ruta de 250 km apta per al ciclisme de muntanya que ha dissenyat la cardonina –i olímpica a Atlanta 96 i a Sidney 2000– Sílvia Rovira. «Són espais de molt interès però poc coneguts alguns d’ells», afirma l’autora del traçat.

Sílvia Rovira es dedica des de fa anys a dissenyar rutes de dificultat variada com la 7 cares del Pedraforca, la Baixada del Segre, la Transpirenaica, la dels Càtars del Pyrensud i la del Meridià 0, entre altres. La ruta del Geoparc té per objectiu el gaudi del BTT i la descoberta dels espais que conformen aquesta singularitat geogràfica. «Són 250 km, però amb la variant de Manresa el recorregut arriba a uns 270 km», explica la ciclista cardonina.

El traçat és circular i «està pensat perquè es pugui fer en quatre o cinc dies, durant un pont llarg, per exemple». No obstant això, el disseny de l’itinerari també ofereix «la possibilitat de fer durant un cap de setmana el tram nord, d’uns 160, 170 km, i un altre el sud, d’uns 130 km». El punt de partida queda a gust del que pedala, tot i que per una qüestió logística és recomanable situar-lo a Cardona o Manresa, per exemple. «També és maco acabar la ruta a Montserrat», afegeix Rovira.

Un itinerari guiat o audioguiat

El recorregut pel Geoparc és obert a tothom (rutessilviarovira.com), però la cardonina ofereix a través de la seva agència de rutes la possibilitat que el ciclista no s’hagi de preocupar de res més que de pedalar. «Jo puc fer de guia als corredors, tot i que si volen anar pel seu compte els passem els tracks perquè els tinguin al GPS o al mòbil», explica: «fem el transport de l’equipatge, busquem l’allotjament... M’agrada estar a sobre per donar consells, ajudar en la recuperació després d’una etapa, el que calgui». Fins i tot es lliura un mallot commemoratiu als qui completen la ruta.

L’itinerari està pensat per als ciclistes, però també és apte per a fer-lo a cavall o a peu. «Ja fa anys que dono voltes per Cardona i el seu entorn, i fa temps que li anava donant voltes a la idea del Geoparc», indica Rovira, la qual assenyala que, «a nivell de dificultat, no es pot dir que aquest sigui un traçat molt tècnic». En aquest sentit, apunta que «un recorregut de BTT sempre intentes que tingui una mica de tot, i aquest té pujades com les de Cardona, Moià i Montserrat, però també transcorre pel pla de Bages i en algun punt faig passar la ruta per un sender, que sempre agrada. Jo crec que és apte a tots els nivells».

L’entrebanc de la pandèmia

Rovira ja ho tenia tot a punt abans que el coronavirus s’instal·lés a les nostres vides. Però, tot i el retard, confia que la ruta del Geoparc tingui una bona acollida: «encara no l’hem estrenat, però esperem que ara a l’estiu es comenci a dinamitzar». La cardonina destaca els valors naturals de la proposta i l’interès de combinar la pràctica esportiva amb el coneixement del territori i d’uns espais d’interès geològic inclosos en un parc reconegut per la Unesco.

Sílvia Rovira, bona coneixedora dels camins del Bages, el Berguedà i el Solsonès, va ser ciclista professional i va participar en dos Jocs Olímpics. A l’Europeu del 95, celebrat a la República Txeca, es va penjar la plata. La cardonina va arribar a estar entre les deu primeres del rànquing mundial i en l’actualitat té el títol de conducció d’activitats al medi natural i el de guia de mitja muntanya.