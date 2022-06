Les instal·lacions del Congost, tant el Complex, com el pavelló gran, van acollir ahir unes 250 persones en la primera trobada Gent de Bàsquet, preparada per la Federació Catalana de Basquetbol, en concret per la delegació de les comarques centrals, i que tenia l’objectiu d’aplegar persones relacionades amb aquest esport a la nostra zona de les últimes dècades. La coordinació va anar a càrrec de Francesc de Puig i Ramon Portella. Una cinquantena de jugadors van participar en partidets que van tenir lloc la matí al complex. Després, cap a les dues de la tarda, tant elles, com la resta d’inscrits van travessar l’aparcament i es van dirigir al Nou Congost, on van participar en un dinar conjunt. Durant l’acte es va lliurar un record a tots els més grans de 75 anys i també a exjugadors, exentrenadors, exdirectius i experiodistes. Els parlaments finals van anar a càrrec del president de la federació, Ferran Aril, del delegat a casa nostra, Lluís Vergés i del regidor d’Esports manresà, Toni Massegú. Hi ha la intenció de repetir-ho canviant de seu.