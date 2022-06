«Quin dret tinc a dir a un nen o a una nena que vol jugar a futbol sala que no pot fer-ho? Al Futsal Athletic Vilatorrada hi tenen cabuda tots els vailets que volen practicar aquest esport. Tots els jugadors dels nostres equips formatius participen en tots els partits, durant més o menys minuts, però juguen». Així resumeix la seva concepció de l’esport formatiu David Antoine López Borjas, president del Fusal Athletic Vilatorrada. I en el seu cas, inusualment, no són bones paraules buides de contingut.

L’entitat santjoanenca va acollir durant quatre temporades (període 2016-20) un nen, Pau Vicente, que tenia una greu atròfia muscular com a conseqüència d’una d’aquelles malalties anomenades rares o minoritàries. «Quan tenia vuit anys, el gran somni del Pau era jugar a futbol sala. A més, els especialistes pronosticaven aleshores que quan en tingués deu ja hauria de fer servir una cadira de rodes per desplaçar-se», detalla David Antoine López Borjas. Amb la complicitat dels pares del nen i la dels tècnics i jugadors del Futsal Athletic Vilatorrada, el club va possibilitar que l’aparentment irrealitzable anhel de Pau Vicente és transmutés en realitat. «Vam tractar el Pau amb naturalitat. Venia a entrenar com els seus companys i va començar a jugar a l’equip benjamí inscrit als Jocs Escolars. Després, va prendre part a les competicions federades». Lògicament, Pau Vicente tenia limitacions a l’hora de córrer per la pista. «Amb el vistiplau dels seus companys d’equip, quan jugava, el Pau es posava arran d’un dels pals de la porteria de l’oponent. La intenció era facilitar-li assistències al segon pal per tal que mirés de transformar-les en gol. La resta de jugadors ja s’havien que el Pau no podia ajudar-los en defensa i es multiplicaven. El Pau participava guanyés o perdés l’equip. Els seus minuts eren innegociables», sentencia el president de l’entitat. Pau Vicente va jugar quatre temporades, fins que la crisi sanitària va interrompre les competicions esportives el març del 2020 i va marcar una desena de gols.