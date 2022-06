La temporada 2021-22 no només ha estat reeixida per a l’equip sènior masculí del Futsal Athletic Vilatorrada. A més, quatre formacions base de l’entitat s’han proclamat també campiones de les seves respectives lligues i han assolit l’ascens de categoria. El cadet A del club santjoanenc ho va aconseguir diumenge. Els bagencs van ser els millors del grup 3r de la Primera Divisió Cadet després de mantenir una aferrissada lluita amb el Futsal Vicentí. Però per pujar a la Divisió d’Honor s’havien d’imposar al campió del grup 1r, el FS Ripollet, en un partit a tot o res. A Tarragona, els vallesans van adquirir un avantatge substancial (3 a 0), però els santjoanencs no van defallir (7 a 5) i amb gols de Pol Calvo, Martí Fons i Gerard Òrrit va protagonitzar una remuntada espectacular (7 a 8). Els cadets B i C també han dominat els seus grups de la Tercera Divisió i han pujat de categoria. Per últim, la formació aleví A ha assolit el títol al grup 6è de la Segona Divisió i el proper curs jugarà a Primera Divisió.