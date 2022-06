Després de segellar els tres primers fitxatges (Marcos Garrido, Marc Díaz i Pau Quintana), la direcció tècnica del FC Pirinaica va donar a conèixer ahir la primera relació de jugadors que van aconseguir l’històric ascens a Primera Catalana i que s’han compromès a continuar a la plantilla per afrontar el debut a la màxima categoria assolida mai per un equip de barri de la capital del Bages. A hores d’ara, la llista la integren catorze futbolistes. Es tracta dels porters Dani del Río i Marc Armengol i dels jugadors David Cabezas (lateral dret), Rubén González (interior o lateral dret), Camilo Vinasco (lateral o extrem dret), Marc Ávila (central), Matthew Rodríguez (central), José María Zájara (lateral esquerre), Ignasi Carmona (mig centre), David Duque (mig centre), Baptiste (mig centre o mitja punta), Toni Castaño (mitja punta), Felipe Pipe Guerrero (davanter) i Sergi Vilalta (davanter). Per tant, en aquests moments, el tècnic Eladi Gallego ja disposa de disset futbolistes per encarar el desafiament de signar la permanència.

Els veterans davanters Carlos Pérez Carlitos, de 39 anys, i Christian Anitua, de 37 anys, dos jugadors emblemàtics, han optat per tancar la seva trajectòria futbolística amb la consecució de l’ascens. Són les úniques baixes confirmades, conjuntament amb la de l’interior dret Iván Marcuello, el qual ha d’establir la seva residència a Cadis fins a finals d’any pels estudis. Resta per definir la situació del porter Marc González; dels centrals Óscar Lariño, Xavier Martos i Jordi Prat; del mig centre organitzador Axier Sebastián, així com la del davanter Rubén Epitié Dyowe.