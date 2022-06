L’especialista en curses d’obstacles de Sant Salvador de Guardiola Pau Nacenta va aconseguir, diumenge, la primera victòria a la categoria Elit d’una prova de la franquícia Spartan Race durant la celebració de l’Andorra Spartan Trifecta Weekend.

Pau Nacenta va dominar i es va imposar a la cursa de la modalitat Súper (10 quilòmetres i 25 obstacles). El guardiolenc es va situar entre els tres primers classificats des de l’inici de la prova. L’especialista francès Thibault Jean i Adrián Martín completaven el tercet que liderava la cursa fins que una confusió a l’hora de seguir el recorregut els va relegar a posicions molt endarrerides. Thibault Jean va optar per retirar-se després de cometre una altra errada, però Pau Nacenta i Adrián Martín es van conjurar per recuperar el lideratge i ho van aconseguir just abans d’afrontar els obstacles habilitats a Encamp. Aleshores, Martín no va poder mantenir el ritme i Pau Nacenta va signar l’anhelat triomf (1 h, 26’ i 21’’). Adrián Martín va pujar al segon graó del podi (1 h, 28’ i 11’’) i l’eslovac Peter Ceniga, al tercer (1 h, 29’ i 33’’).

Dissabte, el guardiolenc va finalitzar en una meritòria quarta posició (2 h, 33’ i 05’’) la prova de la modalitat Beast (21 quilòmetres i 30 obstacles). El guanyador va ser el barceloní Albert Soley (2 h, 25’ i 10’’).