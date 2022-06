L'etapa de Dani Alves al Barça ha acabat per segona vegada. El lateral brasiler, que va tornar el novembre a un Camp Nou que va deixar en 2016, tornarà a fer les maletes. A l'espera d'Azpilicueta, i amb Sergi Roberto i Dest, Xavi no compta amb ell per la pròxima temporada, tal com ha avançat el diari Sport.

Malgrat que Xavi ja li ha comunicat la decisió, Joan Laporta té previst reunir-se amb el jugador en les pròximes hores. Amb 38 anys va arribar gratis, ja que es trobava sense equip després de rescindir el seu contracte amb el Sao Paulo. Més enllà del que pogués aportar en el camp, el tècnic egarense valorava el bon ambient de grup que genera, a més del lideratge i l'experiència que podia aportar a un vestuari ple de joves talents. Tot i ser fitxat el novembre, no va poder debutar fins que es va obrir el mercat d'hivern al gener. Ni Douglas, ni Semedo, ni Aleix Vidal, ni Sergi Roberto, ni Wagué, ni Dest, ni Mingueza ni Emerson havien aconseguit fer oblidar al brasiler. En la seva última etapa, malgrat no tenir ja la velocitat que el va caracteritzar durant els seus primers anys a l'equip, ha donat un digne rendiment i ha jugat 17 partits (14 de Lliga, 2 de Copa i 1 de Supercopa), marcant un gol i donant quatre assistències. El futbolista més llorejat de la història, amb 44 títols (23 d'ells amb la samarreta blaugrana), s'acomiada sense haver pogut aixecar un trofeu més amb l'escut del Barça. Ara, amb 39 anys acabats de complir, buscarà un nou equip que li permeti tenir minuts d'aquí a final d'any, per intentar conquistar amb la 'canarinha' el Mundial de Qatar. La seva baixa se suma a les de Coutinho i Jutglà, traspassats al Aston Vila i Bruges, i a les de Adama Traore i Luuk de Jong, una vegada acabades les seves respectives cessions. Laporta planeja una altra neteja en profunditat aquest estiu al Camp Nou després d'una Copa en les tres últimes temporades.