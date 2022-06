El barceloní Eduard San José i el solsoní David Jaray seguiran com a màxims responsables tècnics del primer equip del CF Solsona la propera temporada. El descens de categoria del primer equip blau, de Primera a Segona Catalana, no ha impedit a la junta presidida per Ernest Estany fer una valoració molt positiva de la feina d’ambdós entrenadors i dilluns a la nit es va segellar l’acord de renovació. El curs vinent, a més, Eduard San José i David Jaray també entrenaran el filial escapolat que, aquest exercici, ha assolit una meritòria tercera posició final al grup 16è de Tercera Catalana. David Jaray exposa que l’objectiu d’assumir conjuntament les regnes dels dos equips és «incidir en la progressió futbolística dels jugadors del filial i facilitar el flux de futbolistes entre una i altra formació». Pel que fa a l’equip de Segona Catalana, el primer desafiament del duet d’entrenadors és segellar la renovació dels cinc futbolistes que podrien continuar a la plantilla (Jaume Figueras, Roger Ribera, Pol Pujol, Adrià Barniol i Joel Canals).