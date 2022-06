El conjunt Fem13 de l’Igualada Femení HCP va finalitzar en cinquena posició la seva participació al campionat de Catalunya de Salt. Les jugadores entrenades per Teresa Torrents van coincidir amb els dos millors equips de la competició, el HC Palau de Plegamans i el CH Caldes, al grup B de la fase de grups.

La formació igualadina va obrir el foc competitiu contra el CHP Bigues i Riells (7 a 7). Va ser un partit ple d’alternatives que les anoienques haurien pogut sentenciar durant els primer període i que van estar a punt de perdre a la represa. No sumar els tres punts contra el conjunt del Vallès Oriental va penalitzar les igualadines durant la resta de la competició. En el segon duel programat, l’Igualada Femení HCP es va enfrontar al potent HC Palau de Plegamans. Ambdues formacions van protagonitzar un dels millors partits del campionat, però la victòria va ser per a les vallesanes (3 a 4). Les anoienques van tancar la fase de grups amb un meritori però intranscendent triomf contra el CH Caldes Recam Làser (6 a 3). Ja en el partit per dirimir el 5è i el 6è llocs, els gols de Martina Gay (2) i Jana Expósito van propiciar la victòria contra el Cerdanyola CH (3 a 2).