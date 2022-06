Les lesions que es va fer en l’accident de moto que va tenir el jove davanter avinyonenc del CE Manresa Biel Rodríguez Arnaus no li impediran iniciar amb normalitat la propera temporada. Per això, el club blanc-i-vermell ha optat per pactar la seva cessió a la UE Vic, formació que milita al grup 2n de Primera Catalana i que l’exercici passat va finalitzar en setena posició (42 punts). Els tècnics esperen que Biel Rodríguez Arnaus adquireixi al conjunt vigatà l’experiència necessària per reincorporar-se al primer equip del CE Manresa.