El CE Manresa segella la continuïtat del davanter Aleix Díaz

La determinació de la direcció tècnica del CE Manresa de mantenir quasi tots els membres de la plantilla que va assolir l’ascens a Segona RFEF sembla ferma i ahir el club blanc-i-vermell va anunciar la renovació del davanter Aleix Díaz (22 anys). El mitja punta va evidenciar el seu potencial la temporada 2020-21, en la qual va prendre part en 22 partits de lliga (12 com a titular). Aquest últim exercici, la seva aportació ha estat irregular i la seva progressió s’ha estancat. Tot i això, Ferran Costa espera que Aleix Díaz recuperarà el seu millor nivell el proper curs. Per tant, a hores d’ara, 17 dels 23 futbolistes que van protagonitzar l’històric ascens ja s’han compromès amb el CE Manresa per a l’exercici vinent. A més, Nil Pradas, Jordi de Sande i Biel Rodríguez Arnaus han renovat hi han estat cedits. Els dos primers a la UE Tona (Tercera Divisió) i el tercer a la UE Vic (Primera Catalana). El jove porter Madou Diakité, que el proper curs serà juvenil de 3r any, continuarà al CE Manresa, però se centrarà en defensar la porteria d’una de les dues formacions de l’entitat que militaran a la Preferent Juvenil. El lateral Víctor Rodríguez és l’única baixa confirmada. En aquests moments, només resta per conèixer el futur del mig centre Nil Garrido.