El pilot sallentí Pau Alsina va albirar la possibilitat de pujar, per primera vegada, al podi d’una carrera de la Hawkers European Talent Cup al circuit de Montmeló, en la cinquena prova del curs. Malauradament, quan el bagenc ocupava una de les tres posicions capdavanteres i faltaven poques voltes per al final, un altre pilot el va envestir i el va fer caure quan intentava avançar el sallentí per l’interior. Pau Alsina va tornar a pujar sobre la moto i va acabar la carrera. La 24a posició final del bagenc li va impedir puntuar, per primer cop, aquesta temporada. Tot i tenir una caiguda en la primera sessió d’entrenaments lliures, Pau Alsina va fer-se amb la 15a posició a la graella de sortida dominical en els entrenament cronometrats de dissabte. Només tres dècimes de segon el van separar del sisè lloc. Diumenge, el sallentí va fer una bona sortida i dues espectaculars voltes inicials que li van permetre situar-se en el grup capdavanter. Pau Alsina (27 punts) ocupa la 12a posició a la classificació de la Hawkers European Talent Cup.