Sergi Solernou liderarà de nou el CF Igualada el proper curs

El central Sergi Solernou serà altra vegada el líder del CF Igualada, la propera temporada. El manresà, de 30 anys, reflexiona que «tot i que aquest curs ha estat difícil, des de l’arribada del nou tècnic la dinàmica ha estat molt positiva». «La proposta futbolística i el nivell d’exigència de Pedro Milla m’agraden i, a més, he trobat parella a Igualada. Tot plegat m’ha incitat a continuar», conclou.

El director tècnic del CF Igualada, Xavi Ribera, ja ha certificat la renovació de set futbolistes. A més de Sergi Solernou, els bagencs Jonny Vinasco (lateral dret), Èrik Sarmiento (lateral esquerre), Guillem Vilà (lateral esquerre) i Joan Altimira (mig centre) defensaran la samarreta blava per segona temporada consecutiva. El central vallesà Òscar Oliver i l’incisiu davanter Thommy Bejarano són els altres jugadors que s’han compromès pel curs vinent. Els migcampistes Kader Guettaf (UE Avià) i Aidan García (CF Can Vidalet) s’afegeixen a la relació de fitxatges que va obrir el porter Agustí Mora (CF Solsona). De moment, hi ha tres baixes confirmades: les dels porters Romans Carrillo i Arturo Picaseño i la de l’interior Cristian Mulero.