El Cadí ha confirmat el primer fitxatge oficial per a la temporada vinent, malgrat que no és cap cara desconeguda a la Seu. La banyolina de 21 anys Júlia Soler ja hi ha jugat cedida aquest curs per part de l’Spar Girona i l’entitat blanc-i-blava ha decidit quedar-se-la en propietat.

Soler, que ha actuat mitja temporada al Cadí amb una mitjana de 10 minuts i 1,3 punts per partit, ha comentat que «en aquest temps he pogut veure que és un lloc ideal per seguir creixent i això és el que vull». Per la seva banda, el director esportiu del club, Pep Ribes, va manifestar que «des del primer moment ens va mostrar el seu desig de continuar amb nosaltres i això diu molt de la seva part». El tècnic, Jordi Acero, per la seva banda, va declarar que Soler «té moltes ganes de créixer i seguir millorant. Segur que ens donarà més coses pel que fa a energia, joc i confiança en atac». Soler s’afegeix a les renovades Ariadna Pujol, Montserrat Brotons i Laura Peña en la configuració de la nova plantilla.