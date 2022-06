El Club Gimnàstic crea el Torneig Cor de Catalunya

La commemoració del cinquantenari del futbol femení a la capital del Bages deixarà un llegat a la ciutat gràcies a la iniciativa del Club Gimnàstic de Manresa d’instaurar una competició de caràcter amistós i periodicitat anual que neix amb la determinació de tenir continuïtat: el Torneig Cor de Catalunya.

Les instal·lacions del Gimnàstic Parc acolliran, el proper diumenge, la primera edició del trofeu. Tal com assenyala Meritxell Puig, responsable de l’àrea de futbol femení del club escapulat, «des de l’entitat volíem implicar-nos en la commemoració del cinquantenari, encara que se celebrés amb dos anys de retard a conseqüència de la crisi sanitària».

La manera de fer-ho que més va complaure els directius i tècnics del club va ser «crear un trofeu que neix amb la intenció de consolidar-se i de créixer», la primera edició del qual «pretén honorar les pioneres». Així doncs, diumenge, a partir de les 16.45 hores, es farà un acte d’homenatge a les futbolistes que van introduir la pràctica del futbol femení a Manresa del qual només s’ha revelat que «finalitzarà amb un servei d’honor a càrrec de les representants de les nostres antecessores».

La primera edició del Torneig Cor de Catalunya inclourà cinc categories competitives. La matinal de diumenge, entre les 10 i les 13 hores, es jugaran els triangulars de futbol 7 aleví i cadet i el quadrangular infantil. Tots els partits d’aquestes categories tindran una durada de 20 minuts. Això sí, cadascun dels triangulars serà a doble volta, és a dir, cada formació s’enfrontarà dues vegades als seus dos oponents.

Així doncs, l’equip aleví de l’entitat escapulada, el CE Esparreguera i la UE Vacarisses dirimiran el guanyador d’aquesta categoria. Per la seva banda, les cadets del club manresà competiran amb els conjunts del CE Sabadell i de l’EF Sinera United FC (Arenys de Munt). Els protagonistes del quadrangular infantil, que es desenvoluparà amb el format d’una lliga a una sola volta, seran les formacions A i B del Club Gimnàstic, la UE Calaf i la UE Vacarisses.

L’homenatge a les pioneres obrirà la jornada de la tarda. Després, a partir de les 17 hores, el conjunt juvenil escapulat i el CF Igualada C (Segona Divisió) determinaran el guanyador d’aquesta categoria a partit únic. La confrontació constarà de dues parts de 30 minuts. Per últim, a l’entorn de les 18.30 hores, el primer equip femení del Club Gimnàstic de Manresa (Primera Divisió) i el FC Pirinaica (Segona Divisió) competiran durant 60 minuts per obrir el palmarès de la categoria sènior del Torneig Cor de Catalunya.