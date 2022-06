Mentre es treballa per segellar la continuïtat d’algun dels quatre jugadors de la plantilla que encara no han definit el seu futur (Carles Blanch, Oriol Dalmau, Miki López i Marc Sala), el tècnic del CE Berga, Christian Fernández, ha certificat el fitxatge del jove mig centre baganès del CE Sallent Iván Cáceres i del mitja punta Èrik Romero (CE Sallent), un futbolista que destaca per la seva capacitat de desequilibri. Pol Comellas deixa el conjunt berguedà per fitxar pel Gimnàstic de Manresa.