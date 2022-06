La madrilenya Marina Mongeés el nou reforç per a l’Igualada Femení Grupo Guzmán per a la temporada que ve. L’exjugadora del Girona, conjunt amb el qual va quedar última la temporada passada a l’OK Lliga femenina, amb un sol punt, ha destacat com una jugadora d’àrea i una golejadora en tots els equips en què ha militat en les darreres temporades.

En el curs passat va anotar sis gols amb les gironines. Té 22 anys i es va formar al Rivas Las Lagunas, tot i que es va consolidar a la màxima competició liderant l’Alcorcón. En la temporada que tot just finalitza va pagar el fet que el Girona quedés gairebé desballestat l’estiu passat. Monge ha declarat que «soc una jugadora d’atac. M’agrada competir, treballar per a l’equip i lluitar pels objectius que tenim. Espero poder-ho aconseguir aquí a Igualada». Alhora, també intentarà «refer-me de la difícil temporada passada i poder fer a Igualada tots els gols que no vaig poder marcar durant la meva etapa en el Girona».