El FC Barcelona ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de Lucy Bronze, jugadora anglesa de 30 anys que actua al lateral dret i el 2020 va guanyar el premi The Best que atorga la FIFA. La internacional anglesa arriba lliure després de finalitzar contracte amb el Manchester City i ha signat amb el club blaugrana fins al 2024.

Segons ha fet saber el club, Bronze ha signat contracte aquest mateix dissabte després de superar la revisió mèdica de la que ha estat objecte al matí a l'Hospital de Barcelona. A la tarda, ja ha lluït per primer cop la nova equipació a la Ciutat Esportiva i al Camp Nou. A hores d'ara només queda pendent l'acte protocolari amb el president Joan Laporta.

Lucy Bronze va guanyar tres vegades seguides la Lliga de Campions amb l'Olímpic de Lió, on hi va fer estada del 2017 al 2020, abans de fitxar per les citizens. El 2019, precisament, va ser a l'onze que va derrotar el Barça en la primera aparició de les catalanes en una final de la màxima competició europea i que va acabar amb un contundent 4-1.

A títol individual, el 2020 va ser considerada per la FIFA com la millor jugadora del món rebent el The Best (que en la darrera edició es va adjudicar l'ara companya seva Alèxia Putellas); el 2019, la lateral de Berwick-upon-Tweed va ser reconeguda amb el premi de la UEFA a la Millor Jugadora d'Europa.

"Estic molt feliç de jugar en un club com el FC Barcelona, un dels equips més grans del món, ja tinc moltes ganes de començar a treballar amb l'equip", ha dit Bronze als mitjans del club. "Després d'un parell de converses, no pots dir no al Barça", ha afegit.

Després del retorn de la defensa central Laia Codina, que estava cedida al Milan, i del fitxatge de Núria Rábano per al lateral esquerre, procedent de la Reial Societat, la de Bronze és la tercera incorporació del FC Barcelona, que fa unes setmanes va perdre la final de la Lliga de Campions contra el Lió a Torí per 3-1.

Bronze ocupa la posició que en les últimes temporades ha fet seva Marta Torrejón. L'anglesa és una lateral amb molt desplegament físic, bona tècnica, xut potent i capacitat per centrar amb precisió. Després de passar per Barcelona, la jugadora torna a Anglaterra per continuar la preparació per l'Eurocopa, que es juga precisament al seu país a partir del 6 de juliol i en el que es podria trobar les seves

