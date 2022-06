L'atleta fruitosenc Martí Serra, de l'Avinent Manresa, s'ha penjat la medalla d'or en la prova de salt de perxa en el Campionat d'Espanya de categoria sub-18 que s'està celebrant aquest cap de setmana a Jerez de la Frontera (Cadis). El saltador bagenc ha batut la seva millor marca personal en cinc centímetres i, superant els 4.90 al tercer intent, ha aconseguit el títol estatal.

De fet, Serra ja era campió amb 4.80 perquè Asier Añorga (Reial Societat) s'ha quedat la plata amb 4.75, mentre que Fabio Marco (Saragossa) ha estat tercer amb 4.65. Després de passar l'alçada de 4.80 al primer intent, el fruitosenc ha anat directament a intentar batre la seva plusmarca, i ha sortit vencedor del repte.

Ian Alves, del Petromiralles-CAI Igualada, ha fet cinquè, amb 4.55.

La jornada matinal del primer dels dos dies de competició a la localitat andalusa també ha deparat la medalla de plata d'Adrián Sedano, el llançador de Sant Joan de Vilatorrada que ha enviat el martell de 5 kg a 61.39 metres i només ha estat superat per Francisco Javier Guerra (La Palma), amb 63.28. Tot i que partia amb la millor marca dels participants (66.84), Sedano no ha pogut superat el registre de Guerra, que s'ha quedat poc més d'un metre per sota dels 64.33 amb els que acudia al campionat. El bronze ha estat per Fernando Piñeiro (Durango), amb 60.13.

En la jornada d'aquesta tarda, que es posarà en marxa a les 18 h i es pot seguir a la pàgina web laligasportstv.com (de registre gratuït), hi haurà la participació de tres atletes de l'Avinent i cinc del Petromiralles-CA Igualada. Del club manresà, serà el torn de David Pérez i Adrià García a les semifinals dels 400 m tanques (18.05 h) i de Miquel Cruz a la final dels 3.000 metres (21.40 h).

L'entitat anoienca serà present en tres finals de llançaments: Guim Morcillo ho farà a la de javelina (18.05 h), Núria Moix en la de pes (20.10 h) i Aleix Camats i Albert Gil en la de disc (20.15 h). Per la seva part, Jan Solà disputarà a les 20.14 h la tercera semifinal dels 1.500 metres.