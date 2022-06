L’Egiba busca avui el cinquè podi seguit

Mantenir-se durant un lustre, cinc anys, entre els tres millors equips de l’estat de qualsevol especialitat és complicat en qualsevol disciplina i demostra que la feina ben feta es va allargant en el temps. Aquesta és la fita que busca avui el Club Egiba, que intentarà situar el seu equip absolut femení de gimnàstica artística al podi de la Lliga Iberdrola en la final que es disputarà a partir de les set de la tarda a Pozuelo de Alarcón. Les Moreres, el vigent campió, el Xelska de Palma i el Terrassa seran els rivals de la formació bagenca.

Per afrontar l’esdeveniment, tal com explica el director esportiu de l’Egiba, Xavier Casimiro, «viatgem sense cap gimnasta estrangera i intentarem aconseguir l’objectiu només amb les del club». En una de les dues fases classificatòries anteriors, la disputada a Gijón, el club va comptar amb el reforç de la neerlandesa Tisha Volleman, que aquest cop no hi serà present.

Sang jove a l’equip

D’aquesta manera, l’Egiba es nodrirà avui de gimnastes que ja tenen experiència fins i tot internacional barrejades amb aportacions molt joves. A les ja habituals Lorena Medina, Carla i Laia Font, Ona Sánchez i Aina Solà s’afegeix la nova onada represantada per Maria Comallonga i Mar Royo. La primera ja ha participat en les dues fases anteriors d’enguany, en els aparells de salt i barra, respectivament, i Royo va competir a Salt, on va participar en tres dels aparells. Per tant, no són unes nouvingudes.

Casimiro confia que «amb el repartiment que tenim a l’equip aquest pot ser força competitiu i aconseguim l’objectiu marcat des del principi, que és el de pujar al podi». A Salt, amb una formació semblant a la d’avui, l’Egiba va ser quart, a poc més d’un punt del CG Terrassa i ja més lluny de Les Moreres, formació d’Esplugues de Llobregat, i del Xelska. En la segoa reunió, la de Gijón, en canvi, les manresanes van sumar nou punts més i van guanyar la trobada, ja amb Volleman a les seves files. Va quedar tres punts davant del Xelska i també per davant de Les Moreres i de La Salle Gràcia, que va ser quart.

El record de la victòria

La competició d’avui, que es podrà seguir en directe per l’OTT La Liga Sports TV, arriba quatre anys després de l’extraordinari debut de l’Egiba en la Lliga Iberdrola, que també s’estrenava aquell any 2018. Les manresanes es van imposar en la final disputada al Nou Congost de Manresa. D’aquella formació es mantenen les germanes Font i Lorena Medina. Aleshores també hi eren Mar Palliso, Andrea Carmona i Berta Franquesa.

En les edicions posteriors, l’Egiba va ser tercer en dues ocasions consecutives, el 2019 i el 2020. Aquesta segona edició va resultar afectada per l’esclat de la pandèmia i la final no es va poder fer fins al desembre, com va passar el 2021. Fa poc més de mig any, l’Egiba va ser segon. Avui ho voldrà igualar o millorar.