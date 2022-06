Per primer cop en la història de la Final a 4 de la Champions, que es juga des del 2010, el campió defensarà el seu títol a la final. El Barça es va classificar ahir per disputar avui (18 h) el partit decisiu en derrotar el Kiel per 30-34 al Lanxess Arena de Colònia, seu de les darreres edicions.

L’equip de Carlos Ortega guanyava d’un, després d’una primera part (18-19) igualada i amb els atacs més inspirats que les defenses. En el segon temps, els blaugrana van obrir forat, es van arribar a situar amb sis gols de marge i, ni tant sols la coincidència de dues exclusions, que va propiciar un parcial de 0-3 favorable als alemanys, va malmetre les aspiracions blaugranes. Amb 12 gols d’Aleix Gómez i 4 de Dika Mem, com a principals aportacions ofensives, el Barça va aconseguir el pas a la final, on defensarà el títol que va assolir ara fa un any contra l’Aalborg danès. El seu rival serà el Kielce polonès, dirigit per Talant Djushebaev, que en la primera semifinal es va desfer del Veszprem hongarès per un apretat 35-37.