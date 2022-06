Sembla que Toni Bou ha posat aquest cap de setmana la directa cap al seu setzè títol mundial a l’aire lliure. Després d’un debut, la setmana anteiror a L’Hospitalet de l’Infant, en què Jaime Busto li va guanyar una prova i el va empatar a punts, el basc ha quedat força despenjat aquest cap de setmana i s’ha reproduït l’enfrontament clàssic entre el pierenc i Adam Raga. El corredor d’Ulldecona va vèncer dissabte a Sant Julià de Lòria, però ahir l’anoienc va posar les coses a lloc, amb la qual cosa ja té onze punts de diferència al capdavant de la classificació general. A més, ho va fer acumulant el seu triomf número 200 al Mundial, una xifra gairebé impossible de superar.

Bou va cedir dissabte després d’una primera volta molt complicada, en què va cometre massa errades, moltes més de l’habitual, sobretot a les zones del riu. Raga ho va aprofitar per derrotar-lo, però el campió del món va poder salvar els mobles i sumar uns punts valuosos.

Ahir, les coses van anar molt millor. Com ell mateix va reconèixer, «avui hem comès errades com les d’ahir, però les he sabut solucionar. Hem de ser realistes i aconseguir una primera i una segona posicions a Andorra és positiu, com també ho va ser a L’Hospitalet de l’infant. Estem molt mal acostumats i quan soc segon sembla que sigui un desastre». Amb la seva solidesa va apartar Raga al segon lloc i Busto al quart.

El Mundial s’atura ara tres setmanes. Entre el 8 i el 10 de juliol es traslladarà a Neunkirchen (Alemanya) per al tercer cap de setmana de proves.