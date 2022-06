La formació femenina del Club Gimnàstic de Manresa (Primera Divisió) va conquerir la primera edició de la categoria sènior del Torneig Cor de Catalunya en imposar-se (3 a 0) al FC Pirinaica (Segona Divisió). La tenacitat defensiva de les jugadores de Denis Prado i l’excel·lent actuació de la portera vermella Sheila Artigas van impedir a les escapulades traslladar al marcador la seva teòrica superioritat fins al darrer tram de la confrontació, integrada per dues parts de 30 minuts cadascuna.

Una excel·lent paret entre Andrea Sánchez i Isabel María Ramírez va propiciar la primera ocasió del Club Gimnàstic. Andrea Sánchez va culminar la jugada amb un enverinat xut creuat i ras arran de pal (min 8). Sheila Artigas va començar la seva exhibició en aturar dues gardeles consecutives de Sheila Font i Andrea Sánchez (min 18) i la canonada de Tània Catllà va sortir ben a prop de la creueta superior dreta de la porteria vermella (min 20). A la represa, Isabel María Ramírez va estavellar un servei de cantonada al travesser (min 40). Cinc minuts després, un altre córner servit per aquesta jugadora va habilitar Sheila Font per obrir el marcador amb una rematada de cap. Aina Vall i Andrea Sánchez van segellar el triomf de les amfitriones.

Pel que fa a la categoria juvenil, el CF Igualada C va superar el conjunt escapulat amb solvència (1 a 3). Aina Bel va aprofitar una assistència d’Andrea Rojas per donar avantatge a les blaves (min 20) i Maria Poncelas va marcar el 0 a 2 just abans del descans. Aina Gómez va minimitzar el desavantatge local al minut 10 de la represa, però 32 segons després, Anna Satorra va sentenciar la victòria igualadina a centrada de Poncelas.