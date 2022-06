El Coll de Nargó va derrotar el Puig-reig per 5-4 i el va deixar fora de la Copa Catalunya amateur, que aquest cap de setmana ha vist com es diputava la quarta fase de competició. En un duel espectacular entre dos equips de Segona Catalana, els nargonesos es van avançar amb dos gols de Jaume Pujol en la primera mitja hora. Arnau Divins va marcar el 2-1 abans del descans, però novament Pujol i Edgar Capdevila van deixar un 4-1 que semblava definiu. César Caicedo va fer el 4-2 i Joel Reig, el 5-2 per als locals, abans que dos gols consecutius de Joan Santasusagna donessin emoció als minuts finals, encara que el conjunt verd-i-vermell no va poder aconseguir remuntar.

El Capellades, eliminat L’altre equip de les nostres comarques que jugava aquest cap de setmana era el Capellades, que ahir va quedar eliminat en perdre al seu camp contra el Sabadell B per 0-2. Els gols de Kopotun i Piñol, a l’inici i al final de la segona part, va ser determinants.