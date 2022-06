El pavelló del Nou Congost de Manresa va acollir per tercer any consecutiu l’assemblea de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), a la qual van assistir delegats de 130 clubs i es van aprovar, per unanimitat, els comptes, el pressupost, l’informe de la presidència i la memòria d’activitats.

El president, Ferran Aril, va informar de la represa de l’Open Day en les categories cadet i júnior i també de l’impuls de nous programes de salut com el que uneix bàsquet i lluita contra el càncer a casa nostra. Durant l’assemblea també es va informar que s’ha batut un rècord quant a llicències, amb més de 76.000 federats, 404 clubs afiliats i 5.120 equips, passant per damunt de les dades prepandèmiques. També es va explicar que la federació ha rebut el distintiu d’entitat ètica esportiva per part de la UFEC, que s’ha atorgat representació a jugadors, entrenadors i àrbitres i que s’ha fet una proposta de normativa per vulneració del protocol de fitxatges de menors.