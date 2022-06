Marc Gasol va fundar el Bàsquet Girona el 2014, durant el seu període de més esplendor com a jugador de l’NBA, per viure un dia com el d’ahir. El pivot de Sant Boi, que va esclatar a Fontajau fa una dècada i mitja, volia tornar a la ciutat tot el que li havia donat i ahir va assolir el seu gran objectiu, portar-la de nou a l’elit del bàsquet estatal. El Bàsquet Girona, que va començar la temporada amb un 2-7 de balanç, s’ha basat en la tornada a les pistes del seu president per tornar a l’ACB. Ahir va vèncer l’Estudiantes, el gran favorit per pujar, per 60-66 i lluitarà una altra vegada contra els grans del bàsquet estatal, com va fer l’antic CB Girona durant dues dècades fins que l’empresa Akasvayu el va fer campió d’una competició europea abans de col·lapsar i allunyar-lo del capdamunt.

Ahir, els gironins s’enfrontaven a una gran oportunitat. Les gestions en les altes esferes havien portat la Final Four a Fontajau després que l’equip s’hi hagués classificat de la mà de la seva gran estrella. Havia vençut el Força Lleida en la semifinal de dissabte, però Gasol era dubte per a ahir per una lesió a un genoll. Al final, no li va impedir jugar i, tot i que les seves xifres no van ser estratosfèriques, el seu 27 de valoració va ser suficient per conduir el seus companys al triomf. En el partit, el Girona va començar fort, amb un 2-7, primer, i escapant-se amb un 14-22 més tard, després d’un triple d’Enric Vilà. El millor període, però, va ser el tercer, en què l’encert de l’argentí Máximo Fjellerup va fer creure que les coses serien fàcils (39-52). Però el Girona es va encallar a l’inici de l’últim quart. Nacho Martín va fer revifar les il·lusions madrilenyes i l’Estudiantes es va situar amb un amenaçador 58-60. Però llavors va sorgir Fjellerup, Urtasun amb una pilota robada i un ganxo de Gasol per donar el tret de sortida a la festa del bàsquet gironí.