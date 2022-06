Els representants de l’Avinent Manresa en el Campionat d’Espanya sub-18, a Jerez de la Frontera, van aconseguir dues medalles d’or -Martí Serra (perxa) i David Pérez (400 m tanques)- i tres de plata -Adrià García (400 m tanques), Adrián Sedano (martell) i Ona Bonet (alçada). L’olesà del Petromiralles-CA Igualada Aleix Camats va guanyar en disc.

Serra i Pérez van obtenir victòries clares en les seves disciplines i van fer les mínimes per participar en l’Europeu de la categoria, del 4 al 7 de juliol a Jerusalem. El primer es va endur el títol en perxa saltant 4.90 i superant la seva millor marca en 5 cm. De fet, Serra ja era campió amb 4.80 perquè Asier Añorga (Reial Societat) va obtenir la plata amb 4.75 i Fabio Marco (Saragossa) el bronze amb 4.65. Ian Alves (CAI), 5è amb 4.55.

David Pérez i Adrià García van ocupar els dos primers graons del podi dels 400 m tanques. El vencedor es va adjudicar el títol amb 51.78, retallant 8 dècimes la seva millor marca (52.58). La progressió de García també va ser espectacular: dels 56.90 previs a Jerez va passar als 53.98 de la final. Bronze per Marko Navarro (CA Sant Joan), amb 54.31.

Ona Bonet va ser subcampiona en alçada amb 1.75, igualant la seva marca, assolida a inicis de mes quan es va proclamar campiona catalana absoluta a Tarragona. La manresana, de 16 anys, va ser superada per Gabriela Sanz (Saragossa), un any més gran que ella, i que va franquejar 1.80 igualant el rècord del campionat. El bronze va ser per Paula López (CD Meliz), amb 1.73, i Aina Eberle, del Petromiralles, 10a, amb 1.55.

Adrián Sedano va enviar el martell de 5 kg a 61.39 metres i només va cedir davant F. Javier Guerra (La Palma), amb 63.28. El bronze va ser per Fernando Piñeiro (Durango), amb 60.13. De l’Avinent, plaça de finalista per Miquel Cruz, 7è als 3.000 m (8.42.97). I 14è lloc d’Irene Mateo (43.77).

Aleix Camats va dominar el disc amb solvència. L’olesà va enviar l’artefacte de 1.5 kg a 55.00 -fent la mínima europea- i va superar amb claredat Víctor Hernández (Playas), amb 50.71, i Bruno Cagigos (Majadahonda), amb 48.79. L’altre llançador del CAI, Albert Gil, va fer quart amb 47.57. La mateixa posició que va obtenir Guim Morcillo en javelina (60.30, marca persona). Núria Moix, 7a en el pes (12.39). Jan Solà, cuer a la seva sèrie de 1.500 m (4.11.97).