El Barça d’handbol va sumar ahir la seva onzena Copa d’Europa d’una manera amb la qual encara no n’havia aconseguit cap, guanyant a la tanda de penals. Després del 28-28 de la final contra el Kielce, en què els blaugrana van rebre un gol en l’últim segon, i del 32-32 de la pròrroga, en què van anar gairebé sempre a darrere i es van escapar de la derrota, una aturada de Gonzalo Pérez de Vargas al seu company de selecció, i fill gran de l’entrenador rival, Alex Dujshebaev va ser l’única errada en els llançaments de set metres. L’anotació posterior de Ludovic Fàbregas va segellar la segona victòria consecutiva a Colònia, després de la de l’any passat davant de l’Aalborg. És l’únic campió que repeteix triomf consecutiu a la Final Four.

Ningú no es rendeix

La primera meitat va ser de color català. El tècnic dels polonesos va reservar els seus fills i el Barça es va escapar fins al 7-4 amb uns extrems, Aleix Gómez i Ángel Fernández, molt resolutius. Però el Kielce ja havia remuntat dissabte en la semifinal davant del Veszprém i no es va posar nerviós. Va trobar un bon Vujovic per no marxar del partit i els tirs exteriors el van fer arribar amb un resultat igualat al descans (14-13). En la represa, cap dels dos equips no va tenir mai més d’un gol d’avantatge. El Barça va perdre Cindric per lesió i això va fer que Makuc i l’infrautilitzat Richardson haguessin d’agafar el timó de l’equip. Ho van fer bé, sobretot el francès. Amb 28-27, Mem va tenir un tir per sentenciar, però el va fallar i Karalek va empatar en l’últim minut. La pròrroga va ser de molta defensa i aquest cop Mem va portar el partit als penals, després que el Kielce es mantingués amb opcions amb els tirs de Moryto des dels de set metres. En la tanda, l’única errada del gran dels Dujshebaev, o l’encert del capità Gonzalo Pérez de Vargas, va decidir.