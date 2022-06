El primer equip del Centre d'Esports Manresa ja coneix quins seran els seus rivals en la campanya 2022-23 de la Segona RFEF, on militarà després d'assolir l'ascens fa unes setmanes com a campió del seu grup de Tercera RFEF. Els manresans visitaran conjunts històrics del futbol estatal com l'Hèrcules, i els filials del València, el Mallorca, el Saragossa i l'Espanyol.

Tot i que la composició exacta del grup no estava encara definida, era clar que els bagencs jugarien contra els catalans i els balears, i amb un bon feix d'aragonesos i valencians. Val a dir, que si bé s'han mantingut els quatre conjunts del País Valencià junts, no ha passat el mateix amb els aragonesos, alguns dels quals van al grup 2 amb els equips de Navarro, la Rioja i el País Basc. La configuració dels cinc grups s'ha realitzat en una votació telemàtica en la que hi ha participat els representants dels clubs implicats. Els cinc grups començaran el primer cap de setmana de setembre, dies 3 i 4. El calendari encara no s'ha elaborat. Els equips que formaran el grup 3 són: Catalunya: UE Costa Brava (Llagostera) AE Prat (El Prat de Llobregat) Club Lleida Esportiu RCD Espanyol B UE Olot Terrassa FC CE Manresa Illes Balears: CD Eivissa Illes Pitiuses SCR Peña Deportiva (Santa Eulària des Riu, Eivissa) SD Formentera RCD Mallorca B País Valencià: UD Alzira València-Mestalla At. Saguntino (Sagunt) Hércules d'Alacant CF Aragó: CD Ebro (Saragossa) RZ Deportivo Aragón (Saragossa) CD Teruel Per veure la composició de tots els grups, es pot anar a la web de la Federació Espanyola de Futbol.