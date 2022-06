El Reial Madrid va desposseir de manera merescuda el Barça del títol de lliga guanyat la temporada passada després de superar-lo en el quart partit del play-off final d’enguany (81-74) i derrotar-lo per 3 victòries a 1. Edy Tavares, autor ahir de 25 punts i 41 de valoració, amb 13 rebots capturats i una ingent feina d’intimidació, va ser la pedra damunt de la qual es van recolzar els blancs per obtenir el títol, en un partit en què l’equip de Jasikevicius va plantar més cara que en el de divendres, però en el que va claudicar.

De fet, el Madrid ja es va escapar per 24-10 a l’inici, després d’un 2+1 de Llull, però els blaugrana van reaccionar just abans del descans i hi van marxar un punt a sota. La resta del partit va ser d’iniciativa local i un sol avantatge visitant, el 57-58 del final del tercer quart. En l’últim, Causeur, botxí del Barça a l’Eurolliga, va aparèixer en moments calents per decidir el duel.