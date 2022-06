Meritxell Soler ja no s’haurà de preocupar més per les seves possibilitat de participar en el Mundial de mitja marató, el proper 13 de novembre a Yangzhou. Ahir al matí, la fondista santjoanenca de l’Avinent Manresa, entrenada per Joan Lleonart, va obtenir el bitllet per anar a la Xina de forma definitiva en proclamar-se campiona d’Espanya a la prova disputada a Paterna (València). Un nou èxit en una temporada en que l’atleta s’ha consolidat com una de les grans estrelles del fons català i estatal.

«Tenia la millor marca, amb diferència, gairebé dos minuts per sota de la següent, però hi havia rivals difícils», va explicar ahir Soler sobre les sensacions que tenia en la prèvia de la cursa: «la Laura Méndez ja em va guanyar a l’estatal de 10 km en ruta i la Maitane Melero en el de 10.000 m en pista. Sabia que jo tenia moltes paperetes per vèncer, però també tenia els meus dubtes». A més, després de veure el perfil i de reconèixer el recorregut en cotxe, va certificar que «seria dur» perquè «no tenia zones planes, era un tobogan ple de pujades i baixades».

Amb bones expectatives, però també amb les reserves necessàries per no donar res per guanyat abans d’hora, Soler va marcar el ritme i fins a mitja cursa va viatjar en un grup de mitja dotzena de corredores. En aquest punt, però, es va escapar juntament amb l’atleta marroquina Majida Maayouf, que competeix amb llicència del Bilbao Atletismo però no podia optar al títol espanyol.

Ambdues fondistes van jugar «al gat i al ratolí», com va descriure molt gràficament la fondista de Sant Joan de Vilatorrada, fins que «la Majida se n’ha anat quan quedaven dos quilòmetres i mig per la meta». En aquell moment, però, Soler ja tenia coll amunt que el títol de campiona estatal no se li podia escapar i va creuar la línia de meta en un temps de 1.12.13, 18 segons per darrera de la magebrina i amb 31 segons de marge sobre Fátima Ouhaddou (Amo Alla), que va ser subcampiona i acompanyarà Soler a la Xina. El bronze se’l va penjar Laura Méndez (Playas de Castellón), amb 1.13.14, i quarta va quedar Maitane Melero (Pamplona At.), amb 1.15.06.

Després de la cursa, Soler va dir que finalment tot havia anat com esperava. «Jo he marcat el meu ritme», va apuntar, en uns 21.195 km disputats a primera hora del matí. «Hem pogut escalfar sense sol, estava una mica tapat, tot i que al final si que ha sortit el sol, però hem començat amb 24, 25 graus i a la meta en teníem 27. Res, comparat amb els 37 o 38 de Sant Joan!», va afegir la campiona.

Després de batre el rècord català de mitja marató a finals de gener a Sevilla amb una marca de 1.10.36, Soler no havia tornat a enfrontar-se a la distància. «Darrerament he fet curses de 5.000 metres i distàncies més curtes que la mitja, i tenia una cert temor a que em faltessin quilòmetres», però totes les pors que se li van aparèixer a la bagenca van quedar dissipades a l’hora de la veritat.

Meritxell Soler se saltarà els estatals en pista d’aquest proper cap de setmana a Nerja (Màlaga), i espera ser seleccionada en els 5.000 metres per disputar l’estatal de federacions autonòmiques que tindrà lloc el 2 de juliol a Granollers. En aquest punt, la santjoanenca posarà punt final a la temporada. «Serà el moment de descansar i desconnectar, per tornar als entrenaments a l’agost pensant en el Mundial», afirma. I en l’horitzó hi ha el debut a la marató, al febrer.

En categoria masculina, victòria pel plusmarquista estatal dels 3.000 m obstacles, Fernando Carro, amb 1.03.41. Marc Garcia, del JAB-Berga, 17è amb 1.09.08.