El futbol català fa festa a Martorell

Centenars de jugadores i jugadors de futbol i futbol sala van ser els dies 12, 17, 18 i 19 a Martorell per participar en les finals nacionals de les categories de base, en el marc de l’onzena edició de la Festa del Futbol Català. Tot i que l’activitat va començar el diumenge anterior, el gruix dels partits es van disputar aquest darrer cap de setmana al Complex Esportiu Torrent de Llops (futbol) i al Pavelló Municipal (futbol sala) de la localitat del Baix Nord, que ja va ser l’escenari escollit per la Federació Catalana de Futbol els anys 2012, 2015, 2016, 2017 i 2019.

La festa va tenir protagonisme d’equips de la Catalunya central, amb el botí d’un títol i tres subcampionats. Protagonisme especial per la base del Covisa Manresa, que va perdre les finals infantil i cadet de la Copa Catalunya de futbol sala contra el potent Barça però va exhibir el vigor del seu capítol formatiu. El prebenjamí del FS Olesa va conquerir el títol. En futbol, el conjunt aleví femení del CF Igualada va caure en la seva final del Campionat de Catalunya.

Els joves jugadors del FS Olesa es van proclamar campions de la categoria prebenjamí en una final plena de gols davant del Sant Julià de Ramis EFS (4-9). L’equip del Baix Nord, format per Marc Martín, Juan Pérez (1g), Marcos Díaz (2g), Adam Mouhal (2g), Nil Ripoll, Arcadi Garcia (1g), Thiago Briz (3g) i Eric Angulo, ja guanyava per 1-5 a la mitja part, però tot i l’avantatge no va cedir en la seva vocació ofensiva.

El Covisa planta cara

Els dos equips del Covisa Manresa classificats per les finals van trobar-se al davant el Barça, que es va adjudicar els títols, però, van oposar resistència. L’equip cadet, format per Ivan Silva, Aleix Coll, Pol Lopez, Marc Barrio, Mario Plaza, Joan Rubio, David Mellado, Ishak Miah, Aleix Brunet, Jordi Corral, Ian Herrerias i Arnau Garcia, va perdre per 5-2, però va mantenir el partit igualat fins a quatre minuts per la conclusió. Pol López va empatar el matx en dues ocasions, però Ramos de seguida va fer el 2-3, al minut 36, i els blaugrana van sentenciar amb dos gols més.

En la final infantil, també davant el Barça, el Covisa va jugar amb Eric Aguiló, Sergi Pallàs, Eiron Oruña, Rubén Cordón, Marc Ruz, Sirius Coll, Cristian Cañals, Josep Domènech, Eric Dorado, Brahim Houdane, Gerard Mordago i Victor Salas. Tot i el 2-0 de la mitja part, els manresans no van deixar de lluitar mai davant uns blaugrana molt sòlids a les dues àrees. El Covisa va tenir les seves oportunitats però va topar amb el porter Casado, que fins i tot va fer el 4-0 final quan els bagencs estaven amb porter-jugador.

L’aleví del CF Igualada va perdre per 1-6 amb el Sant Gabriel, que es va anotar el tercer títol de la seva història. Amb un equip integrat per Anna Esteve, Laia Martínez, Aida Cirera, Valeria de Miguel, Mariona Vidal, Laia Belando i Laia Haro -set inicial-, i Duna Bosch, Lucía Torras i Júlia Giralt, les anoienques no van tenir sort a la porteria rival, tot el contrari que l’incisiu conjunt de Sant Adrià. Laia Haro va fer el gol de l’honor.