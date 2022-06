El primer equip del CE Manresa ja sap quins seran els seus rivals en la temporada de debut a la Segona Divisió RFEF, dret que van obtenir fa unes setmanes en assolir l’ascens com a campions del seu grup de Tercera RFEF. Tot i que la majoria de rivals ja es coneixien per la proximitat geogràfica, faltava definir amb exactitud la configuració del grup, un factor que es va acabar de definir ahir al vespre en una reunió telemàtica amb els clubs dels noranta equips de la categoria, organitzada per la Federació Espanyola de Futbol.

Els manresans visitaran un estadi amb tanta solera com el José Rico Pérez d’Alacant, que va ser una de les seus del Mundial de futbol d’Espanya del 1982. L’Hèrcules ha quedat enquadrat en el grup 3 juntament, per exemple, amb els filials de tres equips de Primera Divisió -el Mestalla-València, el RCD Espanyol B i el RCD Mallorca B- i el d’un històric que ara mateix milita a Segona com és el Saragossa, el segon conjunt del qual és el RZ Deportivo Aragón. El Manresa també jugarà a Saragossa quan reti visita al CD Ebro i anirà a Terol per enfrontar-se al CD Teruel. Els viatges cap a terres valencianes seran quatre: a més d’Alacant, jugarà amb l’UD Alzira, l’At. Saguntino de Sagunt i l’esmentat València-Mestalla. A les Balears s’hi haurà d’anar quatre cops per jugar contra CD Eivissa, SCR Peña Deportivo (Eivissa), RCD Mallorca B i SD Formentera. Els rivals catalans seran, a més del filial blanc-i-blau, UE Costa Brava (Llagostera), AE Prat, UE Olot, que també ha pujat, Lleida i Terrassa FC. El campionat començarà el 3 i 4 de setembre.