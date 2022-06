L’amateur francès Tom Vaillant va guanyar amb autoritat l’Aravell Golf Open by Credit Andorrà, que es va celebrar al camp de la localitat de l’Alt Urgell, puntuable per l’Alps Tour. El jugador, que la setmana passada ja es va endur l’Open de la Mirabelle, va signar una targeta final de 191 cops, 22 per sota del par del camp.

Vaillant va obtenir el triomf en una darrera ronda espectacular. Tot i que partia empatat amb Dani Berná, ambdós amb -14, i amb el finlandès Eemil Alarjavi a un cop, el francès va fer una volta de 63 i va anar directe al títol. Alajarvi va ser 2n (-16) i Daniel Berná i el neerlandès Vince van Veen 3rs (-15). «Em sento molt bé ara mateix amb el meu joc i és bonic guanyar dos tornejos consecutius», va explicar el golfista de Cannes: «tot va anar molt bé, no vaig estar pensant gaire en el lideratge, tot i que en arribar al forat 18 sabia que tenia avantatge suficient». Per la seva condició d’amateur, que de moment no pensa canviar, Vaillant no ha vist un sol euro en les dues victòries. El xec d’Aravell, 5.800 euros, va ser per Alajarvi.