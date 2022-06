El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va situar els seus tres equips en el podi de les categories infantil i cadet dels Campionats de Catalunya per formacions, que van tenir lloc a les Llars Mundet de Barcelona.

El doblet va arribar en la categoria cadet, en la qual l’equip A va aconseguir la medalla d’or en mostrar-se superior a tots els seus rivals. Estava format per Àlex Llamas, Jan Perau, Adrià Jorba, Guillem Lozano i Ariadna Álvarez (Esport7), Jordi Álvarez, Adrià Marín i Íngrid Domínguez (Judo Moià) i Ainhoa Figueroa i Ariadna Garrido (Judo Barberà). El centre de tecnificació sovint recorre a equips que no en formen part, com va passar amb el Barberà, el Sentmenat o el Triops Judo de Banyoles per tal de poder completar grups.

En la mateixa categoria cadet, el conjunt B va assolir la medalla de plata. Estava format per Julen Muñoz, Jordi Benito, Helga Barris, Iñaki Garcia i Arnau Domínguez (Esport7), Aina Costa (Tríops) i Júlia Beltran (Judo Ripoll).

Finalment, l’equip infantil també va guanyar l’or amb una formació composada per Carlos Llamas i Biel Perau (Esport7), Pau Roca, Adrià Serrat i Núria Corcuera (Judo Moià), Adrià González i Cloe Endrino (Judo Barberà), Ivet Beltran (Judo Ripoll) i Eidar González (Judo Sentmenat).

Dans i cinturons de jujitsu

D’altra banda, diversos components de l’Esport7 van aconseguir superar exàmens de dan i de cinturó en la modalitat de jujitsu. En el primer apartat, Lluís Puït va assolir el tercer dan, Àlex Izquierdo, el segon, i Tomás Zambrano i Carles Vilajosana, el primer, amb exercicis de bona tècnica i molta energia. El tribunal estava format per Txema Domènech, novè dan, Alfonso Paredes, setè i Joan Martínez, sisè.

Al seu torn, els alumnes de jujitsu brasiler Josep Pérez i Fernando Alonso van aconseguir el cinturó marró i el blau, respectivament, en la graduació de l’acadèmia Óscar Corrales d’Esplugues de Llobregat. En el cas del jujitsu brasiler, cada pas de grau, encara que sigui previ al cinturó negre, és important, ja que en comparació amb d’altres arts marcials hi ha menys cinturons i es triga més temps a canviar d’un a un altre.