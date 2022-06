El FC Barcelona rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou en el primer partit de la propera lliga, el 13 o el 14 d’agost, segons el sorteig del calendari fet a Madrid. A partir d’un número extret a l’atzar s'ha conegut tota la planificació del campionat. Pel que fa a la resta dels equips catalans, el RCD Espanyol jugarà el primer partit al camp del Celta i el Girona tornarà a Primera lluny de Montilivi, en el seu cas a Mestalla, per enfrontar-se al València.

La resta dels partits de la jornada inaugural seran: Ath. Bilbao-Mallorca; Betis-Elx; Cadis-Reial Societat; Osasuna-Sevilla; Almeria-Reial Madrid; Getafe-At. Madrid i Valladolid-Vila-real.

El primer clàssic es jugarà al Bernabéu, al contrari que en les últimes edicions, i tindrà lloc el 15 o el 16 d’octubre, en la jornada 9. El duel de la segona volta serà el 18 o el 19 de març, en la jornada 26 (setena de la segona part de la competició) i tindrà lloc al Camp Nou.

Condicionats pel Mundial

La gran novetat de la temporada 2022-23 serà que la lliga s’haurà d’aturar més d’un mes i mig per la disputa del Mundial de Qatar. Així, l’última jornada abans de la parada serà el 9 de novembre i no es tornarà a jugar fins al darrer dia de l’any, el 31 de desembre. Per a aquell dia, a més, s’ha reservat un plat fort, la disputa del derbi Barça-Espanyol, al Camp Nou. El duel al RCDE Stadium no es jugarà fins al 14 de maig. En aquest últim dia de l’any, el Girona ha de rebre el Rayo Vallecano.

Pel que fa als altres enfrontaments catalans, el Girona-Barça serà el 29 de gener, última jornada de la primera volta, i el duel del Camp Nou serà el 9 d’abril. Pel que fa als enfrontaments entre l’Espanyol i els gironins, el partit a Cornellà-El Prat serà el 8 de gener i es jugarà a Montilivi el 2 d’abril. En l’última jornada es jugaran un Celta-Barça, un Espanyol-Almeria, un Osasuna-Girona i un Reial Madrid-Athletic.