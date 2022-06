Fa quatre anys l’esport de casa nostra es trobava immers en una polèmica sobre les condicions en què se celebraven els Jocs Mediterranis de Tarragona. Es van haver d’ajornar un any, ja que no haurien estat a punt per al 2017, i un cop iniciats van ser més notícia per les errades, o almenys per les situacions poc explicables, que no pas per la part esportiva.

Quatre anys i una pandèmia després, els Mediterranis no han despertat tanta repercussió mediàtica, però tornen a ser amb nosaltres i arrenquen aquest vespre, a partir de les set, a la ciutat constanera algeriana d’Orà. L’esport de casa nostra hi aporta tres esportistes, just la meitat dels de la cita tarragonina. Un supervivent I només un d’ells repeteix dels de la cita de la Costa Daurada. És Thierno Boubacar Diallo, que aleshores es va penjar una medalla d’or en la competició per equips i que ara intentarà repetir-ho. Les proves de gimnàstica només atorguen medalles a la competició per conjunts i també a la final individual general. No hi ha premis per aparells. Les proves masculines es disputen dilluns i dimecres i les femenines, demà i dimarts. En aquestes hi ha l’altra representant en gimnàstica de casa nostra, la gironellenca Lorena Medina, que també optarà al podi en la prova per equips i intentarà fer-ho el millor possible en la individual. De fet, Medina ja va guanyar la competició individual de la passada Lliga Iberdrola i arriba en un bon estat de forma a la cita algeriana. El tercer dels nostres esportistes és Joan Masip. El palista igualadí està tenint una bona temporada i està preparant el proper Campionat d’Europa. Les competicions per equips disputen les seves rondes finals dilluns i les individuals, després de tres dies de torneig, dijous.