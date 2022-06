La representació de casa nostra en els estatals d’atletisme que van començar ahir a Nerja (Màlaga) es va acostar al podi, però no va obtenir premi en la jornada que semblava més propícia per aconseguir-ho. No va tenir el seu millor dia la manresana de l’Avinent Mònica Clemente, que només va fer un salt vàlid dels quatre que va intentar i va haver-se de conformar amb el cinquè lloc en salt de perxa. Una decepció per a la campiona d’Espanya del 2018 i subcampiona del 2019, que arribava a Andalusia amb la segona millor marca de les participants.

Els que es van superar, en canvi, van ser el santjoanenc del Barça David Martín i la valenciana de l’Avinent Ainhoa Martínez. No comptaven per a les medalles, però no hi van ser tan lluny. El jove Martín, que d’aquí a pocs dies farà 22 anys, va estar a dos centímetres de la seva millor marca, va fer 64,85 metres i va quedar quart, a quatre metres del bronze. Martínez, per la seva banda, va superar per dos centímetres la seva millor marca de l’any, va fer 13,57 metres i va ser cinquena, a poc menys de mig metre de la tercera posició. Un mal concurs Clemente, que tampoc no va obtenir un bon resultat en la final de la lliga de clubs, va intentar jugar amb les alçades. Va superar un primer intent sobre 4 metres i llavors va descartar fer intents sobre 4,10 esperant jugar amb les errades de les rivals. El problema va ser que ella va fer nul sobre 4,15, una alçada que havien sobrepassat tres contrincants i havia eludit una altra. Clemente va passar directament a 4,20, però ja molt pressionada va cometre dos nuls més, que la van enviar al cinquè lloc. La victòria va ser per a Maialen Axpe, de l’Atlètic Sant Sebastià, que va fer la seva millor marca amb un registre de 4.45. Pel que fa al martell masculí i al pes femení, tenien dos grans favorits en les persones de Javier Cienfuegos i de Belén Toimil, que van vèncer amb 73.99 i 17.80, respectivament. En el martell, el santjoanenc Martín va fer un concurs en progressió i va llançar als 64,85 metres en el cinquè intent. Martínez, per la seva banda, va fer els 13,57 metres també en el seu penúltim tir. En la jornada d’ahir també va intervenir la llançadora de l’Avinent Montserrat Montañés, que va ser dotzena en el martell femení amb un llançament de 52,21 metres. La victòria va correspondre a la recordista espanyola Laura Redondo, que va fer 69.38 metres, a tres del seu rècord estatal. També va prendre part en les proves d’ahir el decatleta del CA Igualada Petromiralles Eloi Santafè, que va acabar la jornada cinquè del decatló, a només 41 punts del bronze. La jornada també va veure els triomfs en diferents proves de Laura García-Caro, de l’Atlético Lepe, en els 10.000 marxa i de Sebastián Martos, del Barça, en els 3.000 obstacles. Deu participants de casa nostra en la jornada d’avui Avui ha de ser la jornada amb més participants de les nostres comarques o dels nostres clubs en l’estatal. De l’Avinent, Biel Salas serà als 110 tanques, Patricia Serrano, als 100; Laura Bou i Meritxell Tarragó, en els 400; Núria Tió, en els 800; Emília del Hoyo, en els 100 tanques i Marina Guerrero i Mercè Guerra, en els 3.000 obstacles. Pel que fa al CA Igualada-Petromiralles, Jordi Yoshinori Matsuoka i Aitor Caldito faran llargada.