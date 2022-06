Emília del Hoyo ha finalitzat en una magnífica quarta posició en la final dels 100 metres tanques dels Campionats d’Espanya absoluts, firmant la millor actuació de l’Avinent Manresa en la principal cita del calendari estatal. En una cursa amb un vent excessiu de 3.4 metres/segon, l’atleta del club bagenc ha tornat a estar en 13.5 i ha demostrar que es troba en el millor moment de la segona carrera. Per la seva part, Laura Bou també ha competit a gran nivell i s’ha classificat en cinquè lloc a la final dels 400 metres.

Després de fer 13.66 a principis de mes en el Campionat de Catalunya, a Tarragona, on va obtenir la medalla de plata, la manresana Emília del Hoyo ha tornat a fer un altre salt endavant en la seva trajectòria. Si dissabte al matí va superar les eliminatòries signant el millor registre de la seva vida, 13.53 i un vent legal d’1.8 m/s, avui al matí ha obtingut el pas a la final amb 13.54 (+1.3 m/s).

Poc més d’una hora i mitja més tard, Del Hoyo s’ha plantat als blocs de sortida, al carrer vuit, però l’inici de la final s’ha demorat després de la sortida en fals d’Elba Parmo (FC Barcelona), una de les candidates a pujar al podi. Tot i la indignació que ha expressat tant abans com després de reclamar als jutges el que considerava una injustícia, l’atleta de Logronyo ha quedat fora de la carrera.

A la segona sortida, la vilafranquina Xènia Benach ha demostrat un cop més perquè és, ara per ara, la millor especialista estatal, oimés en absència de Teresa Errandonea per lesió. Benach ha creuat la línia de meta amb 12.94, una nova millor marca personal que li donava el pas a l’Europeu de Munic d’aquest mes d’agost. Però el seu desencís ha estat majúscul quan ha vist que l’anemòmetre assenyalava una ventada de +3.4 m/s, molt per sobre dels 2 m/s que són el màxim permès per homologar un registre.

Benach, l’única atleta que va batre Del Hoyo a la final del català, s’ha proclamat malgrat tot campiona estatal, per davant d’Aitana Radsma (Playas), amb 13.29, i Paula Blanquer (València CA), amb 13.32. Del Hoyo ha estat molt a prop del seu millor registre, de fet s’ha quedat a només dues centèsimes i ha entrat quarta, amb 13.55. La manresana s’ha quedat fora d’un podi que a hores d’ara és encara lluny del seu abast, però ha signat la seva millor actuació en un campionat d’Espanya.

Marina Lamata (Unió Colomenca At.) ha estat cinquena, amb 13.61, i Àfrica Radsma (Playas) sisena, amb 13.66. A més de Parmo, també ha quedat fora de combat Carmen Sánchez (València CA), una atleta de 13.45, que s’ha lesionat.

El registre que va aconseguir Del Hoyo a la primera ronda, 13.53, és la quarta millor marca catalana de tots els temps, per darrera només del 13.03 de Xènia Benach, els 13.39 d’Aitana Radsma, i els 13.41 de Maria Vicente.

Laura Bou ha donat la volta a a pista un cop més per sota dels 54 segons i s’ha classificat en una molt meritòria cinquena plaça, la seva millor actuació en un estatal. La sabadellenca de l’Avinent ha sortit amb molta convicció, pel carrer 8, i a mitja cursa semblava que perdia gas, però la velocista del conjunt blanc-i-vermell ha tornat a reaccionar i, amb una poderosa recta final, ha creuat la meta en cinquena posició amb 53.70, a menys de tres dècimes dels 53.41 que atresora com a millor registre personal des d’aquesta mateixa temporada.

El títol se l’ha adjudicat Eva Santidrián (FC Barcelona), amb 52.39, acompanyada al podi per Berta Segura (Adhara Lleida UA), amb 52.66 (rècord estatal sub-20), i Laura Hernández (FC Barcelona), amb 52.67. Totes tres han rebaixat la que era fins ara la seva millor marca personal. En quart lloc, per davant de Bou, ha entrat Carmen Avilés (Unicaja Jaén), amb 53.13, que també és marca personal.

En setena posició ha entrat Aauri Lorena Bokesa, que venia d’una lesió i no ha pogut competir pel títol. La blaugrana ha fet 53.93, molt lluny dels 51.08 que ostenta des de la temporada passada com a segona millor marca espanyola de la història per darrera només de Sandra Myers (49.67). Tampoc ha estat a la final Laura Bueno, l’altre gran especialista espanyola de la distància, que va passar pel quiròfan.

Els cinquens llocs d'Ainhoa Martínez (pes) i Monica Clemente (perxa) i el setè de Marina Guerrero (3.000 m obstacles) són les altres places de finalista de l'Avinent Manresa a Nerja.