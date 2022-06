La gimnasta gironellenca Lorena Medina s'ha endut, amb les seves companyes de selecció estatal, la medalla de bronze en la competició per equips dels Jocs Mediterranis que es disputen a Orà (Algèria). L'equip estatal ha acabat tercer amb una nota de 148,450 punts, només superada per Itàlia, campiona amb 161,950, i França, segona amb 156,600. Les espanyoles han tret poc menys de dos punts a Turquia, que ha estat quarta amb 146,700 punts.

Aquesta és la primera medalla per a Medina en uns Jocs Mediterranis en el seu debut. En la final per equips ha participat en els aparells de paral·leles asimètriques, terra i salt. En aquest últim ha tret notes de 12,950 i 12,200 punts.

Medina, que ja va ser suplent de l’equip que va anar als Jocs de Tòquio, continua posant les bases d’una carrera en ascens. Fa pocs dies ja va ajudar el seu equip a aconseguir la segona posició a la final de la Lliga Iberdrola. Aquest dilluns serà el torn del seu company de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo, que ja va ser or per equips a Tarragona 2018 i que ara vol repetir.

Un igualadí a quarts de final

El tercer representant de casa nostra a Orà és el palista igualadí de l'Asisa Borges Vall Joan Masip, que aquest dilluns disputarà els quarts de final en la competició de tennis taula per equips. Masip ha viscut aquest diumenge dues realitats diferents. Al matí no ha pogut cap dels dos enfrontaments contra els serbis, però a la tarda s'ha refet i se'n ha endut un contra els tunisians, amb la qual cosa ha ajudat a que la formació arribés als quarts de final.

D’aquesta manera, Espanya ha caigut en l’estrena contra Sèrbia per 2-3. Masip ha debutat contra Dimitrije Levajac, un jugador que es s'ha mostrat superior a ell i l'ha vençut per 0-3 (4-11, 11-13, 0-11). Masip ha tingut una altra oportunitat i ha plantat més cara, en aquesta ocasió contra Marko Jevtovic. De fet, una victòria seva hauria significat, al final, el triomf espanyol, però ha caigut en el desempat del cinquè set per un ajustadíssim 10-12. En els altres, havia perdut el primer i el quart per 10-12 i 3-11 i s’havia imposat en els altres dos per 12-10 i 11-4. El seu company Álvaro Robles ha vençut en els seus dos individuals, però ha caigut en el doble fent parella amb Carlos Caballero.

A la tarda, però, Espanya ha vençut Tunísia per 3-0. Masip ha fet un gran partit contra el número 135 del món, Aboubaker Bourass, a qui ha superat per 3-0 (11-5, 11-9 i 11-4). Aquest dilluns estarà a punt per intentar vèncer i entrar a la lluita per les medalles.