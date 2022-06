El Mundialet de Manresa posa en valor el llegat en l’estrena de la divuitena edició

«Com un llapis sense paper, com una lletra sense alfabet, com un mot sense diccionari, com París sense la torre Eiffel, com Equador sense Guayaquil». Així va definir el colombià Jorge Eliecer Pulido, el característic speaker del Mundialet Intercultural de la capital del Bages, «l’estiu de Manresa» sense el batec multicolor d’aquest esdeveniment esportiu.

Després del llarg parèntesi de dos estius, la competició es va suspendre el 2020 per la crisi sanitària i es va haver d’interrompre el 2021 a causa dels recurrents brots epidèmics, l’estadi del Congost va acollir ahir un lluït acte inaugural de la divuitena edició del torneig ideat per fomentar la coneixença mútua i la interacció entre les persones dels nombrosos orígens culturals que viuen i conviuen a la ciutat. La inauguració d’aquesta edició del Mundialet va voler donar visibilitat i posar en valor el llegat esportiu i social de l’esdeveniment després de quasi dues dècades d’existència. La tradicional desfilada dels futbolistes de la trentena d’equips que participen en les tres categories en competició (sènior masculina, sènior femenina i veterans masculina) en representació de divuit països es va iniciar a les 17.28 hores. Lògicament, no hi eren tots els esportistes que competiran en aquesta edició del Mundialet Intercultural de Manresa, però més d’un centenar de jugadors abillats amb les samarretes representatives de les seleccions nacionals d’Argentina, Bolívia, Colòmbia, Equador, Hondures, Marroc, Perú, Senegal i Xile van omplir de color la gespa de l’estadi. Tot seguit, els parlaments van agafar el relleu de la desfilada. El regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki, va emfasitzar que «a Manresa hi viuen persones de 113 nacionalitats» i va ressaltar el caràcter inclusiu de l’esport rei. «El futbol no entén de nacions, ètnies o religions: és un llenguatge universal» i «un instrument fonamental per afavorir la integració de les persones». Verónica Jaramillo, presidenta de l’Associació d’Equatorians de Manresa, va assenyalar en la seva al·locució que «és important que les dones immigrants siguem presents al Mundialet» per dotzena edició i va reivindicar que «estem en contra de la violència de gènere, de la discriminació racial i de qualsevol altra tipologia». Jaramillo va destacar el fet que entre els objectius de la competició hi ha «conscienciar i lluitar contra totes aquestes xacres socials». Moctar Thera, president de l’ONG Diapo, va aprofitar la seva intervenció per detallar que «molts dels joves que van descobrir el futbol a les categories formatives del Mundialet Intercultural», l’última edició de les quals es va disputar l’estiu del 2018, «ara ja hi competeixen com a jugadors dels equips sènior dels seus països d’origen». Tot seguit, set d’aquests futbolistes van comparèixer al bell mig del terreny de joc. Nicolás Alberto Aguzzi (Argentina), Lamine Djitté (Gàmbia), Mohamed Ilias (Brasil), Robert Antonio Quiñones (Colòmbia), Esteban Riascos Mora (Colòmbia), Dante Ramírez (Argentina) i Pau Ramírez (Argentina) van testimoniar amb la seva presència l’herència esportiva i social del Mundialet. El moment àlgid del reconeixement a les noves generacions de futbolistes bagencs d’orígens culturals diversos va arribar quan la jugadora manresana de l’infantil A del Barça, Kautar Azraf, de 14 anys, va fer el servei d’honor. La davantera, que aquest any ha marcat 88 gols, jugarà el proper exercici al juvenil A de l’entitat blaugrana. Com a preludi, els 220 espectadors presents van gaudir de l’actuació d’un drac xinès, gràcies als membres de la Federació Europea de Joves Xinesos d’Ultramar. Després de la inauguració, es van jugar els dos primers partits de la categoria sènior masculina. En el primer, corresponent al grup A, la selecció argentina es va imposar al combinat xilè (0 a 1). I en el segon, adscrit al grup C, el Marroc i Gàmbia van empatar (1 a 1) en un duel vibrant.