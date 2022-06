El CE Manresa va informar ahir, a través de les seves xarxes socials, que el centrecampista Nil Garrido no continuarà al club la temporada vinent. El jugador navarclí va ser un dels més utilitzats per Ferran Costa el curs passat, el que va suposar l’ascens dels manresans a Segona RFEF, ja que va actuar en 30 partits, la majoria d’ells de titular, i va aconseguir quatre gols. Entre aquests hi va haver el de la victòria al camp del Castelldefels i el primer dels que van servir, en el tram final, per derrotar la FE Gramenet per 2-1.

Garrido va arribar a Manresa l’estiu passat. Format al planter del Gimnàstic, va ser a les categories inferiors del Betis, amb el qual va anar convocat en un partit de Primera Divisió a Valladolid, i va jugar a l’Oriola, conjunt de la Segona RFEF, abans de tornar al Bages, a les files blanc-i-vermelles.