Franco Nantez, el jugador més incisiu i determinant de la davantera del CF Igualada aquest darrer exercici a Primera Catalana, jugarà la propera temporada a la UD San Mauro. El destre davanter establert a Vilanova del Camí, de 23 anys, ha declinat l’oferta de renovació del club igualadí i reforça l’atac de l’equip de Santa Margarida de Montbui. Sens dubte, en el conjunt que continuarà dirigint el tècnic Jesús Milán, el trident golejador que configuraran Franco Nantez, Èric Compte Copoví Copo i Josep Navarro ha de ser un dels principals arguments dels mauristes per debutar de forma reeixida a Primera Catalana i per segellar, almenys, la permanència a la màxima categoria assolida mai pel primer equip de l’entitat montbuienca.

El fitxatge de Franco Nantez no és l’únic que ha certificat el director tècnic de la UD San Mauro, Edu Castilla, durant aquests darrers dies. Castilla també ha concretat la incorporació de l’expert interior esquerrà Èric González (31 anys), procedent del Vilanova CF (Primera Catalana). Èric González ha militat al CF Igualada en diverses etapes i ha jugat al conjunt del Garraf la darrera temporada i escaig.

Els altres tres fitxatges dels mauristes són tres joves promeses del futbol anoienc: el polivalent jugador de banda dreta Xavi Pujó (Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca), exjugador del CE Manresa (Tercera Divisió) i del FC Vilafranca (Tercera Divisió); el lateral dret Roger Martínez, de 19 anys, que ha completat la seva etapa formativa a la Divisió d’Honor Juvenil al CF Damm, i el migcampista o mitja punta esquerrà Pau Yáñez, que ha fet el mateix a la UE Sant Andreu.

Continuen catorze jugadors

D’altra banda, a hores d’ara, el conjunt montbuienc ja ha segellat la continuïtat de catorze futbolistes de la plantilla que va assolir l’ascens. A més dels centrals Álex Rivero i David Baraldés, i dels golejadors Èric Compte Copoví Copo i Josep Navarro, la renovació dels quals ja va anunciar Regió7, s’han compromès a continuar a la UD San Mauro José García (porter), Edu Cortada (lateral dret), Javi García (lateral dret o mig centre), Antonio Prieto (lateral esquerre), Iñaki Baz (lateral esquerre), Martí Lliró (mig centre defensiu), Èric Zamora (mig centre), Jordi Aribau (mig centre organitzatiu), Sergi Adarve (extrem dret) i Martí Just (mitja punta o davanter).

De moment, a més de la del lateral dret David Guerra, que ja no va finalitzar la lliga, només s’han concretat tres baixes més en el si de l’equip anoienc: les del porter César Manuel Peña; l’extrem dret Rachid Jouhari i l’interior dretà avesat a jugar per l’esquerra Ángel Simón. Resta per definir a hores d’ara com quedarà finalment la situació d’Enric García (mig centre), Óscar Simón (mig centre), Álex Llanas (mitja punta), Omar Sabouni (mitja punta), Enric Palet (extrem dret) i Gabi Díaz (davanter).