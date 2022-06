El surienc Josep Garcia podia haver sortit de Carpineti (Itàlia) reforçat al capdavant de la classificació d’EnduroGP i d’Enduro 2 del Mundial. El pilot bagenc havia derrotat dissabte el seu gran rival, l’australià Wil Ruprecht i havia ampliat la seva diferència al capdavant de la classificació d’EnduroGP, però ahir va tenir problemes amb la moto en el tram final del segon recorregut i va acabar en una inhabitual setzena posició, la qual cosa provoca que no sumi cap punt en la classificació. Ara Ruprecht en té 18 d’avantatge sobre ell, que és tercer, també superat per l’italià Andrea Verona.

En la jornada d’aquest cap de setmana també retornava el nargonès Jaume Betriu, després d’una lesió que no li va permetre competir a l’inici de la temporada. Betriu no sembla tant en forma com l’any passat i aquest cap de setmana no ha superat el Top-20 en EnduroGP. Pel que fa a l’Enduro 3, la seva categoria, ha estat setè en les dues jornades i ara és desè a la general.

Content el primer dia

Abans dels problemes d’ahir, Garcia va tenir una molt bona jornada dissabte i va superar tots els seus rivals. Després de pujar al capdamunt del podi va declarar que «estic molt content per aquest resultat. No he comès errades i això m’ha ajudat per aconseguir la victòria. M’he sentit molt còmode, però encara hi ha molt per millorar per demà». Lamentablement, no ho va poder aconseguir.

I és que el campionat no s’atura i torna al calendari aquest proper cap de setmana. Les dues proves de Coïmbra, a Portugal, han de determinar si el surienc reacciona o es distancia del líder.