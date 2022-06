Els equips de totes les competicions que organitza la Federació Catalana de Futbol podran ser mixtes a partir de la temporada 2022-23, que comença aquest divendres dia 1 de juliol. A més, de cara al curs 2023-24 es crearà una nova Superlliga de setze equips entre la Tercera RFEF (últim graó de la jerarquia de competicions de la federació espanyola) i la Primera Catalana masculina. Ambdues mesures van ser aprovades dilluns en la primera Assemblea de la Federació Catalana de Futbol celebrada després de la reelecció de Joan Soteras com a president. La trobada va tenir lloc a Blanes amb la presència de 218 assembleistes.

Els equips mixtes només eren permesos fins a la categoria cadet, però a partir d’ara ja n’hi podrà haver també en categoria juvenil (fins la Preferent) i amateur (Primera Catalana i, a partir de la següent temporada, Superlliga). En clau de futbol femení, l’Assemblea també va votar a favor de crear la categoria cadet-11 a partir d’aquesta temporada i la Preferent infantil a partir de la següent. La federació, per la seva part, també es va comprometre a desenvolupar el Comitè de Futbol i Futbol Sala Femení, que ha de marcar les línees d’actuació en el seu sector durant el mandat en curs.

Un nou graó per sota de Tercera

Una altra de les mesures estrella de l’Assemblea va ser la creació de la Superlliga, que a partir de la temporada 2023-24 serà la màxima categoria del futbol català. Per sota de la Tercera RFEF -cinquè graó del futbol espanyol- i per sobre de la Primera Catalana, la nova Superlliga vol «reduir la diferència per arribar a la competició d’àmbit estatal, amb un major atractiu per la recerca de patrocinadors», segons l’ens federatiu.

La Superlliga tindrà setze equips i la conformaran els equips que aquesta propera campanya acabin entre el 2n i el 5è lloc dels tres grups de Primera Catalana, els equips que baixin de Tercera RFEF i el vencedor d’una eliminatòria que enfrontarà els dos millors 6ns dels tres grups de Primera Catalana.

Protecció per als clubs petits

L’Assemblea també va votar una modificació estatutària que vol contribuir a evitar la marxa de jugadors de clubs petits a altres amb més recursos. A partir del curs 2022-23, a partir del cinquè equip en futbol-11 i del setè en futbol-7, el club pagarà 500 euros per equip addicional quan, en el total de la base, tingui un percentatge de futbolistes del mateix municipi menor al 70 %. Així mateix, el club patrocinador i el filial passaran a considerar-se una sola unitat i els diners recaptats es repartiran entre la resta de clubs de la delegació.

En la trobada de Blanes també es va aprovar penalitzar la captació de jugadors en edats formatives: en futbol base, quan siguin més de tres; i en futbol sala base, més de dos. Si es dona aquesta situació, el club d’origen tindrà dret a reclamar una indemnització de 500 euros per jugador addicional, sempre i quan no es tracti de clubs del mateix municipi.

Canvis en el futbol formatiu

La temporada 2023-24 serà la primera en que es començaran a implementar les categories per anys de naixement, amb la intenció, segons els representants federatius, d’igualar el nivell competitiu. En la campanya esmentada, se subdividiran les categories prebenjamí, benjamí i aleví, que passaran a ser des de sub-7 a sub-12. A partir d’aquí, cada temporada s’hi sumaran més categories: la 24-25 se subdividirà la infantil en sub-13 i sub-14; la 25-26 ho farà la cadet en sub-15 i sub-16; i la 26-27 es completarà el cicle amb la categoria juvenil, que es partirà en el sub-17 i el sub-18.

D’altra banda, també en el terreny del futbol formatiu, es crearan les anomenades lligues lúdiques, en les quals no hi haurà ascensos ni descensos i hi prendran part els clubs que així ho prefereixin per a alguns dels seus equips federats. Aquests torneigs estaran formades per grups curts i dues fases.

Durant l’assemblea, i com ja és habitual, es va fer un reconeixement dels clubs centenaris, que en el cas de la Catalunya central són el FC Artés, CF Callús i CE Moià.