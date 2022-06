El manresà Thierno Diallo i l’igualadí Joan Masip queden a tocar del podi

Els dos representants de la Catalunya central en els Jocs del Mediterrani que van competir ahir dilluns es van quedar a les portes del podi. Ni el gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo ni el palista igualadí Joan Masip en la competició per equips de tennis taula van poder obtenir medalla tot i les bones trajectòries dels seus respectius conjunts i van acabar en la quarta posició en les seves competicions.

La competició masculina de gimnàstica artística per equips va ser emocionant fins la darrera rotació. En aquell moment, Turquia superava Itàlia per poc menys de dos punts. Espanya, després de fer 40,55 en terra, 39,70 en cavall amb arcs, 39,80 en anelles i 41,95 en salt, figurava quarta, ja no tant sols lluny del títol que va conquerir fa quatre anys a Tarragona sinó també fora del podi. Però en les paral·leles, l’equip va firmar una nota global de 41.45 i es va situar només tres dècimes per sobre de França, que havia de disputar la sisena rotació al terra mentre Espanya ho havia de fer a la barra.

Tot estava pendent del darrer pas pels aparells. Mentre Turquia afermava la primera posició, celebrant cada actuació al terra amb eufòria, camí de l’or, que va aconseguir amb un total de 251,25 punts, Itàlia es quedava segona amb 246. Espanya, per la seva part, no podia retenir el bronze i França, amb un 39,75 en el terra, va revertir la situació, oimés amb el fluix 38.45 dels hispans en la barra fixa. Al final, un punt de diferència: 242,9 i 241,9.

Thierno va aconseguir la tretzena posició final en la classificació amb 78,4 punts, essent el tercer de la delegació espanyola, rera Nicolau Mir, 6è amb 81,4, i Joel Plata, 12è amb 78,5. Per aquest motiu, el manresà no podrà disputar la final individual.

Per la seva part, la gimnasta de Gironella Lorena Medina, del club Egiba, figura com a primera reserva de la final de salt de demà dimecres. Diumenge va ser bronze amb la selecció espanyola.

Masip es queda sense metall

Joan Masip, quàdruple campió català de tennis taula fa uns pocs dies, va estar a punt de penjar-se el bronze, però l’equip estatal que completen Álvaro Robles i Carlos Caballero, va perdre els dos darrers i decisius partits després de derrotar Itàlia en els quarts de final per 3-2. El palista igualadí no va poder puntuar en l’antepenúltim creuament i va perdre per 1-3 amb Stoyanov i per 0-3 amb Bobocica, però l’equip es va imposar als italians i va entrar a semifinals.

En els altres aparellaments de quarts van triomfar Grècia, que es va desfer de Xipre per 3-0, Portugal, que es va imposar a Sèrbia per 3-1, i Eslovènia, que va vèncer l’amfitriona Algèria per 3-1. I van ser precisament els eslovens qui van barrar el pas d’Espanya a la final amb un 3-0.

En el pols per entrar a la lluita pel títol, Masip va fer parella amb Robles en el partit de dobles, i van cedir per 3-0 davant Jorgic i Kozul amb parcials de 2-11, 3-11 i 7-11. Després, Deni Kozul es va imposar a Robles per un apretat 3-2 que hauria pogut canviar el signe de l’enfrontament. Jorgic, amb un clar 3-0 sobre Caballero va decidir la sort final del matx.

En l’altre semifinal, Portugal va derrotar Grècia 3-1 i va enviar els hel·lens a disputar el bronze amb la selecció espanyola. El pols pel metall es va començar a tòrcer quan el doble Robles/Caballero va perdre amb el que van formar Sgouropoulos i Konstantinopoulos per 3-0, tot i que amb uns parcials ajustats. Després, Sgouropoulos es va desfer de Robles per 3-1. Espanya, però, no va cedir i Caballero es va imposar a l’altre jugador grec per 2-3. Però contra Sgoropoulos va caure i el 3-1 va decidir el bronze.